Calcio

Lecce, Di Francesco: "Il gol? Un errore che ci può stare"

18 Gen 2026 - 23:53
"Una linea a 5 ibrida e credo abbia fatto un'ottima gara. Il Milan ci ha messo una grande pressione. Abbiamo fatto troppi errori tecnici che non ci hanno permesso di risalire. Ma ci può stare come l'errore sul gol": è l'analisi del tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco, a Dazn, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan a San Siro.

"Fuorigioco? Penso che squadre come il Milan più le porti vicino alla tua area e più e facile che ti facciano male. Hanno fisicità e riempiono l'area di rigore. Sul gol Tiago e Siebert, che per me hanno fatto un'ottima gara, devono andare prima a difendere la porta e non si devono andare a schiacciare sul primo palo. Non mi piace guardare le responsabilità singolarmente", spiega.

23:54
Marocco, il ct Regragui: "Rammaricato per l'immagine data del calcio africano"
23:53
Lecce, Di Francesco: "Il gol? Un errore che ci può stare"
23:06
Milan, Fullkrug: "L'assist di Saelemaekers il sogno di ogni attaccante"
22:31
Coppa d'Africa: Senegal contesta rigore per il Marocco e lascia il campo
21:09
Commisso, cori dei tifosi del Lecce durante il minuto di silenzio a San Siro