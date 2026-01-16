Maignan, discorso da leader alla squadra prima della prestazione monstre. L'agente è a Milano

Prima il discorso alla squadra poi una prestazione monstre con almeno quattro grandi interventi che gridano al 'miracolo'. Mike Maignan, insieme al connazionale Rabiot, è stato il grande protagonista della vittoria in rimonta del Milan a Como. Mike è tornato Magic, leader in campo e fuori: "Ragazzi, stasera andiamo fino alla fine. Tutto quello che succede, andando sempre avanti… Fino alla fine, finché l'arbitro non fischia", le parole rivolte ai compagni in cerchio a pochi minuti dall'inizio della sfida del Sinigaglia. Il rinnovo è a un passo: Maignan, stuzzicato a fine partita, non ne parla. Lo fa per lui Rabiot: "Ha voglia di restare!". C'è l'intesa con il club rossonero per un contratto fino al 2029 (con opzione per il 2030) e ingaggio raddoppiato. Maignan passerebbe dagli attuali 2,8 milioni a una base fissa di 5,5 milioni, che con i bonus toccherebbe quota 7 milioni a stagione. Per chiudere la questione restano da sciogliere i nodi legati alle commissioni agli agenti che fanno leva sull'attuale scadenza del contratto di Maignan, 30 giugno 2026. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo agente Jonathan Kebe è a Milano per incontrare la dirigenza del Milan e trovare l'intesa finale.