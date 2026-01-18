Logo SportMediaset

Milan, Fullkrug: "L'assist di Saelemaekers il sogno di ogni attaccante"

18 Gen 2026 - 23:06
© Getty Images

© Getty Images

Niclas Fullkrug si è meritato il titolo di Mvp e non solo perché ha deciso con un suo gol il match contro il Lecce. “Volevo entrare. Ero pronto, pensavo fosse un buon momento per cambiare. Attaccavamo molto. Grande assist di Alexis, ricevere un assist del genere è il sogno di ogni attaccante”, ha detto l'attaccante del Milan. Primo bilancio inrossonero? “Incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene. La fiducia per un attaccante è importante”.

