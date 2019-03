Milan, futuro in bilico per Gattuso

30/03/2019

"Lo saprete a fine stagione, tra due mesi vi dico quello che penso veramente", ruggisce Ringhio. Ma perchè questo sfogo? Cosa nascondono queste parole forti in un momento comunque delicato per la stagione rossonera con la Champions League da conquistare a tutti i costi? C'è un destinatario preciso? I fatti dicono che Gattuso è stato scelto dalla precedente gestione, confermato da Elliott in estate e anche durante la crisi di fine 2018. L'impressione, visti i buoni rapporti con Maldini , è che ci sia ancora qualche conto aperto con il responsabile dell'area tecnica Leonardo , nonostante i chiarimenti di inizio stagione.

Gattuso ha un contratto con il Milan per altri 2 anni, ma non è un mistero che ci siano stati e ci sono ancora un paio di profili tecnici presi in considerazione dalla dirigenza: dall'allenatore alla Wenger, con un'esperienza pluriennale alle spalle, al maestro di calcio alla Sarri per intenderci. C'è poi il fatto che con le grandi, a parte il 2-1 alla Roma, Gattuso incontri difficoltà nel far propria la partita. Ecco l'autocritica, ma è solo autocritica?

"Nel derby ho sbagliato io perchè ho chiesto di pressare in modo più alto e loro uscivano bene dalla nostra pressione, ho chiesto io alla squadra qualcosa di diverso e me ne assumo le responsabilità. Forse sbaglio a preparare le partite contro le grandi, ma forse se sono grandi qualcuna è più forte di noi, bisogna rispettarla e fare un altro tipo di calcio"