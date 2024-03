Milan, Furlani: "Nulla di vero delle voci su nuovi soci. Fortunato a lavorare con Ibra"

milan

L'ad rossonero: "Siamo focalizzati sui risultati da portare nel Milan. Cardinale? Lavoriamo per continuare a migliorarci"

Se da un lato gli indizi sono tanti (nel weekend in Arabia Saudita potrebbe esserci un incontro tra uomini di RedBird e alcuni soggetti interessati a investire nel Milan) logicamente a livello ufficiale il club rossonero smentisce qualsiasi voce relativa a Pif, come dichiarato dall'ad Giorgio Furlani prima del match di Europa League contro lo Slavia Praga: "Noi lavoriamo e siamo focalizzati sui risultati da portare nel Milan. Sono speculazioni, non c'è nulla di vero su possibili nuovi soci".

Furlani ha commentato così le parole recentemente rilasciate da Cardinale: "Ero con lui prima, durante e dopo quell'intervista. Parla di innovazione, di guardare avanti, di crescita: e noi lavoriamo proprio per questo, per migliorarci".

Infine, sul ruolo di Ibrahimovic come dirigente: "Io e lui lavoriamo come parte di un gruppo di lavoro, siamo in piena sintonia e porta tante competenza. È stato un campione in campo e lo sarà anche lontano dai campi da gioco: sono fortunato a lavorare con lui".

