Un Milan da Formula 1: a Gedda nuovo incontro Cardinale-Pif

MANOVRE SOCIETARIE

Il weekend dei motori sarà anche il teatro di nuovi colloqui: in Arabia Saudita si parlerà anche del futuro del club rossonero

Adesso che tutto è (quasi) alla luce del sole, non è nemmeno più necessario smentire eventuali incontri con il futuro del Milan al centro dei colloqui. L'appuntamento - scrive Repubblica - è per questo weekend, quando in Arabia Saudita, in occasione del Gp di Formula 1, dovrebbe andare in scena un nuovo summit tra uomini Red Bird (Cardinale o chi per lui) e alcuni soggetti interessati a investire nel Milan. Insomma, tra l'attuale proprietà e il fondo Pif che, come scritto dal Sole 24 Ore, starebbe già analizzando i conti dei rossoneri attraverso una due diligence e un'esclusiva che terminerà a fine mese.

Le prossime settimane serviranno insomma per chiarire gli aspetti economici dell'eventuale operazione, la partecipazione del nuovo gruppo e, forse, mettere in calendario il passaggio delle quote di maggioranza in un tempo medio-breve. Non subito, stando almeno alla volontà di Cardinale, ma nemmeno troppo a lungo termine. Perché, è evidente, chi mette i soldi vuole anche avere il potere di decidere.

Vedi anche Milan Nuovo stadio Milan, Scaroni conferma: "Concentrati su San Donato". Su San Siro: "Importante poter giocare durante i lavori"

Questo, vale a dire la "scalata" alla maggioranza, è probabilmente il nodo principale della questione. La valutazione economica del Milan è in questo senso quasi marginale (si parla di un miliardo e mezzo, trecento milioni in più rispetto a quanto pagato da Red Bird), piuttosto sarà importante capire in quale modo risolvere la questione stadio - ovviamente centrale - e l'uscita definitiva di Elliott, cui Cardinale deve restituire il prestito entro il 2025. Dopo di che andrà capito come muoversi con la Uefa sul fronte "multiproprietà", dato che Pif possiede già il Newcastle e l'articolo 5 del regolamento vieta la partecipazione a medesime competizioni a società riconducibili allo stesso soggetto.

Ma questo è attualmente un discorso molto prematuro. Certamente il mese in corso dirà molto, se non proprio tutto, del futuro del Diavolo. Di tutto: dalla società ai giocatori fino all'allenatore. Perché la rivoluzione, mai come oggi, sembra dietro l'angolo.

Vedi anche Milan Pif tratta per entrare nel Milan: discussioni in corso, fissata la deadline