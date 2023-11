Milan, Furlani: "Gara importante, contiamo sul muro rossonero"

VERSO MILAN-BORUSSIA

"Non vedo l'ora di conoscere Sinner. Ibrahimovic? Parliamo, parliamo, vediamo..."

In vista della gara contro il Borussia Dortmund, Giorgio Furlani ha parlato del peso della sfida di Champions League contro i tedeschi e non solo. "E' una partita importantissima. Sono sicuro che avremo un uomo in più, cioè il pubblico: si parla tanto del muro giallo del Borussia, ma noi abbiamo il muro rossonero, che è tutta un'altra cosa", ha spiegato il dirigente rossonero. "L'importanza sportiva è enorme - ha aggiunto -. Il grande Milan si è fatto soprattutto in Europa, quindi è importantissimo andare avanti".

Poi qualche battuta sul possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic e su Sinner, grande tifoso rossonero reduce dal trionfo in Coppa Davis. "Non vedo l'ora di conoscere Jannik", ha detto Furlani. "Ibra? Parliamo, parliamo. Vediamo...", ha aggiunto l'amministratore delegato senza sbilanciarsi sulle trattative in corso con lo svedese per un suo inserimento nell'organico dirigenziale del club.