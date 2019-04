Milan: frattura del perone per Calabria, stagione finita

25/04/2019

Un'altra brutta notizia per il Milan arriva dall'infermeria. Davide Calabria, costretto a lasciare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio dopo 40', ha riportato la frattura del perone. Stagione finita dunque per il terzino rossonero, che ha lasciato San Siro in stampelle: ne avrà per due mesi. Il giocatore sarà costretto a saltare anche l'Europeo Under 21, che si svolgerà in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno.