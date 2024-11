Milan, Fonseca: "Siamo in crescita, ma col Monza dobbiamo vincere"

"Se guardiamo i risultati dobbiamo vincere, ma non perché non giochiamo mai per vincere, ma perché l'obiettivo è sempre lo stesso che è vincere. Dobbiamo vincere domani. Sarà difficile ma vogliamo iniziare a vincere partite anche fuori casa", ha aggiunto. Fonseca è soddisfatto dell'impegno dei giocatori. "Abbiamo il ritorno di giocatori importanti che non hanno giocato contro il Napoli, ma chi invece è sceso in campo in quella partita ha mostrato quanto può essere importante. Sono soddisfatto di chi ha giocato contro il Napoli, sono pronti. Come allenatore - ha dichiarato - è un punto importante e positivo per me, avere la possibilità di scegliere vari giocatori in questo momento è un punto positivo. Tutti stanno lavorando bene, per me è positivo quando è difficile scegliere. Penso che la squadra vinca con queste cose".