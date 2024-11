Fonseca non torna sui suoi passi: a Monza ancora senza Leao

A Monza, dove un anno fa il Milan uscì con le ossa rotte (4-2 per i brianzoli il risultato, ndr), Paulo Fonseca si gioca quindi il tutto per tutto. Non importa se la vetta del campionato si è allontanata dopo la sconfitta interna contro il Napoli e se la parola scudetto, che continua a pronunciare indifferente del ritardo in classifica, sembra stonare moltissimo con i risultati del campo. Allo U-Power, così come contro l'Udinese, Rafa Leao entrerà eventualmente a gara in corso.