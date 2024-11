MILAN, FONSECA: "ESCLUSIONE LEAO? SCELTA, NESSUN CONFLITTO"

Terza panchina consecutiva in campionato per Rafael Leao. "Cosa deve fare per convincermi? Io devo pensare a tutte le partite, non solo a questa e devo gestire la squadra - ha detto il tecnico del Milan Paulo Fonseca a Sky prima della sfida contro il Monza - Non voglio entrare nei dettagli. Penso che questa sia la squadra giusta per il Monza e in vista della gara contro il Real. Su Leao è solo una scelta, nessun conflitto. Delle cose che riguardano la gestione del gruppo parlo in privato".