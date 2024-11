Milan, Fofana: “per lo scudetto ci siamo, lasciateci tempo”

Anche se è attardato in classifica 8 punti dietro il Napoli capolista per lo scudetto il Milan c'è, parola di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ex Monaco a lungo inseguito in estate ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del momento che sta vivendo in rossonero, della prossima delicata sfida di campionato contro la Juventus, della corsa allo scudetto e di tanti altri temi tra cui anche quello che gli chiede Fonseca: "Equilibrio, di fare da tramite tra difesa e attacco, di essere il primo a impostare il gioco e il primo a difendere, occupando gli spazi lasciati dai compagni, essendo una squadra che si muove molto. Io sono quello che si muove di meno, colmando i vuoti, da giocatore nell’ombra. Mi sto abituando, mi piace perché mi permette di migliorare".