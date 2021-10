Milan, Florenzi operato al menisco: starà fuori almeno un mese

INFERMERIA PIENA

L'esterno ha accusato il problema durante la sfida contro l'Atletico

Il Milan e Stefano Pioli dovranno fare a meno di Alessandro Florenzi per almeno un mese. L'esterno rossonero e della Nazionale, dopo i problemi riscontrati nel match contro l'Atletico in Champions League, è stato operato a Villa Stuart a Roma per risolvere con un intervento chirurgico una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro. Per il Milan un'altra tegola con l'infermeria sempre più affollata.

IL COMUNICATO DELLA SOCIETA'

AC Milan comunica che il giocatore Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio presso la clinica Villa Stuart di Roma. L'intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni.