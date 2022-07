Milan, Florenzi: "Obiettivi seconda stella e fare meglio in Champions"

© Ipp

"In campionato vogliamo ripeterci e conquistare la seconda stella. In Champions dobbiamo cercare di fare meglio dell'anno scorso. In tanti non avevano esperienza in questa competizione, ma le partite dell'anno scorso ci hanno insegnato tanto". Alessandro Florenzi ha ben chiari gli obiettivi del Milan per la prossima stagione. "Tante squadre si sono rinforzate, non sarà facile. Tutti daranno il massimo per battere i campioni d'Italia. Dobbiamo difendere quello che abbiamo vinto sul campo l'anno scorso", ha detto ancora l'esterno rossonero.