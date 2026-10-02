Neto: "Juve forte, mi hanno chiamato mentre guardavo la Coppa Davis"

"Ho trovato una squadra forte con grandi qualità: possiamo ritrovare quei risultati cui la Juve è abituata e fare cose importanti". Così il nuovo portiere bianconero, Neto, sulla stagione in corso. "Non avevo mai lavorato con Spalletti, ma l'impatto è stato positivo - aggiunge a margine dell'amichevole contro la Cremonese persa 1-0 alla Continassa - e sento un'energia sana e positiva". Il brasiliano racconta com'è nato il suo ritorno sotto la Mole: "Stavo guardando la Coppa Davis tra Brasile e Svizzera, mi stavo godendo la famiglia ma poi mi sono messo a riflettere di tornare in un posto che conoscevo bene - la risposta del classe 1989 - e in questi giorni ho lavorato sui carichi, mi sento bene e sono a disposizione per aiutare".