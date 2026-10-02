A Lisbona cartelloni per Ronaldo: "Obrigado, sarai sempre il nostro capitano"

02 Ott 2026 - 16:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Portogallo vince anche senza di lui, ma il Portogallo, Paese, non si rassegna alla sua assenza. Mentre Cristiano Ronaldo è fuggito sbattendo la porta in rottura con il ct Jorge Jesus, e la federcalcio lusitana sta provando a ricucire lo strappo, a Lisbona sono comparsi dei grandi cartelloni pubblicitari a suo sostegno. 'Obrigado Cristiano Ronaldo per tutto quello che hai fatto per il Portogallo, sarai sempre il nostro capitano' la scritta che campeggia con la foto del campione di casa. Su un lato, defilato, il volto del commissario tecnico che lo ha messo in panchina: "Non è stato all'altezza, ha mancato di sensibilità nella gestione di CR7, non ha trattato nel modo giusto il capitano, ego smisurato'. Si tratterebbe dell'iniziativa di un singolo, titolare di un'azienda di affissioni pubblicitarie, che ha chiarito di aver agito "a titolo personale" - affermando di non conoscere l'attaccante portoghese. Ha annunciato che lo stesso messaggio verrà esposto vicino allo stadio do Dragão, sede della prossima partita della Nazionale. Intanto la federazione sta cercando di trovare un'intesa affinché la storia del capitano con il Portogallo non finisca così.

Ultimi video

02:19
Zidane: "Grazie Italia"

Zidane: "Grazie Italia"

00:47
MCH PARMA-ENTELLA 1-1 2/10 MCH

Parma bloccato dall'Entella in amichevole

00:24
MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

06:16
DICH NETO POST CREMONESE 02/10 SRV

Neto: "Ritorno alla Juve? Non vi ho mai detto una cosa..."

01:38
L'incubo dell'Inter terrorizza anche l'Italia

L'incubo dell'Inter terrorizza anche l'Italia

01:45
"Ronaldo-Portogallo: il verdetto..."

"Ronaldo-Portogallo: il verdetto..."

01:31
Gilardino suona a Parma

Gilardino suona a Parma

01:19
"Vogliamo vincere, ma..."

"Vogliamo vincere, ma..."

01:39
Nico Paz dopo Messi

Nico Paz dopo Messi

01:51
Il Toro segna e... basta

Il Toro segna e... basta

01:40
Bisseck, l'Inter e Milano

Bisseck, l'Inter e Milano

02:11
Pulisic vuole ripartire

Pulisic vuole ripartire

02:01
Carnevali carica la Juve

Carnevali carica la Juve

01:34
Zhegrova in esclusiva

Zhegrova in esclusiva

01:42
Dembélé: "Match speciale"

Dembélé: "Match speciale"

02:19
Zidane: "Grazie Italia"

Zidane: "Grazie Italia"

I più visti di Calcio

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

DICH SCALONI SU SAMUEL INTER 30/09 SRV

Scaloni saluta Samuel? "L'Inter ha fatto un'offerta"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:51
Anac: "Niente conflitto di interessi Coni-Figc per Bianchedi"
17:36
U21, verso Italia-Polonia: Favasuli e Fortini lasciano il raduno
17:30
Amichevoli, il Frosinone batte di misura il Benevento
16:58
Caso CR7: tensione in aeroporto e insulti al ct, Portogallo scortato dalla polizia
16:28
A Lisbona cartelloni per Ronaldo: "Obrigado, sarai sempre il nostro capitano"