A Lisbona cartelloni per Ronaldo: "Obrigado, sarai sempre il nostro capitano"

Il Portogallo vince anche senza di lui, ma il Portogallo, Paese, non si rassegna alla sua assenza. Mentre Cristiano Ronaldo è fuggito sbattendo la porta in rottura con il ct Jorge Jesus, e la federcalcio lusitana sta provando a ricucire lo strappo, a Lisbona sono comparsi dei grandi cartelloni pubblicitari a suo sostegno. 'Obrigado Cristiano Ronaldo per tutto quello che hai fatto per il Portogallo, sarai sempre il nostro capitano' la scritta che campeggia con la foto del campione di casa. Su un lato, defilato, il volto del commissario tecnico che lo ha messo in panchina: "Non è stato all'altezza, ha mancato di sensibilità nella gestione di CR7, non ha trattato nel modo giusto il capitano, ego smisurato'. Si tratterebbe dell'iniziativa di un singolo, titolare di un'azienda di affissioni pubblicitarie, che ha chiarito di aver agito "a titolo personale" - affermando di non conoscere l'attaccante portoghese. Ha annunciato che lo stesso messaggio verrà esposto vicino allo stadio do Dragão, sede della prossima partita della Nazionale. Intanto la federazione sta cercando di trovare un'intesa affinché la storia del capitano con il Portogallo non finisca così.