Milan, ecco Tatarusanu: "La società vuole fare cose importanti"

"Sento la fiducia del club, vedo che la società vuole fare cose importanti. Sono riusciti a fare operazioni importanti in questo periodo di mercato, sono fiducioso": è la consapevolezza di Ciprian Tatarusanu, arrivato dal Lione e ora nuovo vice di Donnarumma al Milan, nella conferenza stampa di presentazione. "Sono felice della chiamata del Milan. Quando una squadra così importante nella storia del calcio ti cerca, che ha avuto tanti giocatori forti, si prende subito in considerazione di venire al Milan", racconta il portiere. E il ruolo di vice di Donnarumma non lo preoccupa, pur sapendo di trovare poco spazio promette di dare sempre il massimo: "Sono stato secondo solo al Lione, non è facile. Ti devi allenare al 100% sapendo che la domenica non sarai in campo. Però a me piacciono le sfide, darò sempre tutto e spero di aiutare la squadra quando avrò l'occasione. Donnarumma? È giovane solo per l'età. Io come portiere posso rubare da ognuno qualcosa. È un mestiere in cui si impara ma anche in cui si ruba".