Milan, ecco Begovic: "Donnarumma miglior portiere giovane al mondo"

L'ULTIMO ARRIVATO

Dopo l'ufficializzazione, prime parole da nuovo giocatore del Milan per Asmir Begovic. "Ho scelto il Milan perchè per me è una grande sfida. E' uno dei club migliori al mondo - ha detto alla tv tematica rossonera il portiere bosniaco - Sono molto entusiasta, non vedo l'ora di iniziare". Su Donnarumma: "Penso sia il miglior giovane portiere al mondo. Sono pronto ad aiutarlo e a competere con lui".

Il nuovo secondo di Donnarumma ha parole di elogio per il collega e rivale. "Cosa posso dargli? Credo non molto perché è uno dei migliori portieri al mondo, ma forse ci sono delle situazioni in cui posso aiutarlo con la mia esperienza, penso di poterlo spingere a dare sempre il massimo in allenamento ogni giorno - ha spiegato a Milan Tv -. Dobbiamo spingerci ad essere portieri migliori per aiutare il club a vincere partite e a vincere titoli. E' un onore essere qui prendendo il posto di Reina che è un portiere fantastico e una persona fantastica. So ciò che si aspettano da me".

A Milanello, Begovic avrà l'onore di allenarsi con Ibrahimovic. "Significa tanto giocare con lui, è un giocatore incredibile, una persona e un leader incredibile. Può fare una differenza enorme, voglio imparare tanto da lui e capire come lavora. Spero di migliorare in allenamento insieme ad un giocatore come lui".

Sulla scelta del Milan. "Sicuramente c'è tanta pressione, ma è una società con grandi ambizioni: volevo venire al Milan. Ho passato tanto tempo in Inghilterra ed ero pronto per una nuova sfida in un nuovo paese, per capire la Serie A e cosa significa giocare per il Milan. Sono molto entusiasta, non vedo l'ora di iniziare".

Pregi ("esperienza, solidità e affidabilità. Sono un buon portiere") e difetti ("sono grosso e a volte mi arrabbio troppo facilmente, ma in generale sono solido in tutto").

Vedi anche Mercato Milan, ufficiale Begovic e Reina va all'Aston Villa