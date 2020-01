Milan, ufficiale Begovic e Reina va all'Aston Villa

LA STAFFETTA

Milan, parte Reina ed ecco Begovic. E' ufficiale il trasferimento del portiere spagnolo in prestito all'Aston Villa fino al 30 giugno 2020 e l'arrivo, sempre in prestito fino a fine stagione, di Asmir Begovic dal Bournemouth. "Il Club augura a Pepe le migliori soddisfazioni personali in questa seconda parte della stagione sportiva", si legge nella prima nota dei rossoneri. Successivamente il secondo comunicato sull'estremo difensore bosniaco. Martedì Begovic si unirà ai nuovi compagni giovedì verrà presentanto in conferenza stampa.

Reina, che lascia il Milan dopo un anno e mezzo, aveva già salutato i tifosi rossoneri su Instagram: "Grazie, ci rivediamo a luglio", Begovic, reduce dall'esperienza al Qarabag, ma di proprietà del Bournemouth, vanta 62 presenze in Nazionale e un passato al Chelsea. Nel 2013 era salito alla ribalta per aver realizzato un gol direttamente su rinvio contro il Southampton. Nato a Trebinje (Bosnia-Erzegovina) il 20 giugno 1987, è cresciuto nel settore giovanile del Portsmouth. In carriera ha vestito anche le maglie di RAA Louviéroise, Macclesfield Town, Bournemouth, Yeovil Town, Ipswich Town, Stoke City, Chelsea e Qarabag. Ha debuttato con la Nazionale Bosniaca nel 2009, totalizzando a oggi 62 presenze, 5 delle quali da capitano. Ha collezionato, sempre con la Nazionale Bosniaca, 3 presenze nella "World Cup" del 2014 disputata in Brasile.