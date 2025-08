Milan, è il Modric-day: oggi il primo giorno in rossonero

Esperienza, leadership e carisma, oltre a una classe sconfinata e una bacheca piena di trofei. Tutto questo porta Luka Modric nel mondo Milan, con il croato che oggi inizia ufficialmente la sua avventura in rossonero. L’attesa dei tifosi milanisti è tutta per l’ex Real Madrid, che oggi torna dalle vacanze post Mondiale per Club e alle ore 17 parlerà in conferenza stampa, prima dell’incontro con i tifosi nello store situato a via Dante.