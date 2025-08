Milan, bagno di folla per Modric allo store di via Dante. Ancora protesta contro la società

Folla di tifosi davanti al Flagship Store del Milan in via Dante a Milano per vedere Luka Modric. Il campione croato dopo la conferenza stampa di presentazione ha avuto un primo assaggio dell'affetto dei rossoneri che in centinaia si sono presentati per salutare il pallone d'oro e rinforzo del Milan. Strada bloccata, cori e prime firme sulla maglia numero 14 per Modric.