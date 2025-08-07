Ranking Fifa femminile: Italia sale al 12° posto, Spagna prima

Le semifinali raggiunte agli Europei in Svizzera valgono un posto guadagnato all'Italia nel ranking Fifa pubblicato oggi. Le azzurre di Andrea Soncin salgono infatti al 12° posto con 1884.32 punti e si avvicinano alla top ten. Il calcio femminile ha vissuto due mesi ricchi di azione, con le competizioni continentali che hanno causato una scossa nella classifica mondiale femminile FIFA/Coca-Cola. L'Inghilterra ha mantenuto il titolo europeo respingendo la sfida della Spagna, il Brasile ha difeso con successo la corona sudamericana. Le campionesse del mondo della Spagna hanno raggiunto la finale di UEFA Women's EURO 2025 con cinque vittorie consecutive, sufficienti per riconquistare il primo posto in classifica, posizione che detenevano in precedenza da dicembre 2023 a giugno 2024. Gli Stati Uniti (2°) sono stati quindi sbalzati dal loro trono, che occupavano dall'agosto 2024. Tuttavia, tre convincenti vittorie casalinghe nelle amichevoli durante questo periodo hanno tenuto in lizza la squadra a stelle e le strisce, che ora si trovano a meno di due punti dalla Roja.