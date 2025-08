Milan, prima seduta a Milanello per Luka Modric

Dopo la presentazione ufficiale di ieri, primo giorno a Milanello per Luka Modric. Il centrocampista croato si è unito al gruppo (assieme a Santiago Gimenez) per la prima volta, avendo terminato le vacanze più tardi rispetto ai compagni per aver giocato il Mondiale per Club col Real Madrid. Il Pallone d'Oro ha eseguito test atletici propedeutici al rientro in gruppo, Massimiliano Allegri potrebbe dargli qualche minuto in campo già contro il Leeds sabato oppure contro il Chelsea domenica.