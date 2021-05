Milan, Donnarumma: "I tifosi aiutano nei momenti di difficoltà, bisogna saper sopportare le critiche"

QUI MILAN

Il portiere manda un messaggio ai supporter rossoneri dopo il confronto della scorsa settimana: "Li aspettiamo allo stadio"

Gianluigi Donnarumma manda un messaggio di riconciliazione ai tifosi del Milan, dopo il confronto avvenuto settimana scorsa a Milanello con un gruppo di ultras sulla questione rinnovo: "I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà, bisogna anche saper sopportare delle critiche anche quando le cose non vanno bene - ha detto il portiere rossonero durante una diretta su Twitch -. Sicuramente ti danno qualcosa in più. Purtroppo ultimamente non ci sono, ma quando ci sono ti danno tanto. Nei momenti di difficoltà ti possono dare quell’adrenalina per spingere e per portare a casa il risultato. In questo periodo non ci sono e li aspettiamo". Getty Images

Donnarumma ha poi parlato dell'imminente inizio dell'Europeo e delle sue sensazioni: "È il mio primo torneo internazionale, ma la sto vivendo tranquillamente. L’ansia c’è, però sono tranquillo e sereno, so che possiamo e dobbiamo far bene, siamo un grande gruppo. Non vedo l’ora di iniziare. Tra le avversarie quella che più ci può dar fastidio secondo me è la Francia. Ha grandi calciatori. Non so dire chi sarà la sorpresa, spero di arrivare fino in fondo, delle altre non ne parlo".

La Nazionale rappresenta sempre qualcosa di speciale, sin dal suo debutto (a Bari, l'1 settembre 2016): "Non me l’aspettavo, ero lì e c’era Buffon. Il giorno prima il mister (Ventura, ndr) mi disse che avremmo fatto un tempo a testa, ero sulla Luna. Quando entro in campo dimentico tutto, ma dopo è stata un’emozione incredibile. Prendere sonno il giorno prima… Bisogna lasciare pressione ed emozione fuori. Anche quando fai un errore in partita devi essere bravo a staccare subito, altrimenti non ne esci più".

