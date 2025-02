Milan, crisi senza fine: dai giocatori alla dirigenza passando per Conceicao, tutti sotto accusa

Insomma, i singoli hanno fallito, ma sarebbe troppo facile ridurre i guai del Milan solo a questo fattore. Dopo la Supercoppa vinta in Arabia Saudita, anche il tecnico Conceicao pare aver perso completamente il polso della squadra. Riproporre quasi per intero la formazione di martedì col Feyenoord (tranne il comunque positivo Jimenez al posto dell'infortunato Walker) è apparso un azzardo che non ha assolutamente pagato. Musah, quasi sempre schierato dal portoghese, è stato ammonito dopo pochi minuti e ha ampiamente dimostrato di non poter fare il mediano in un centrocampo a due al fianco di Reijnders, altro giocatore che, se costretto a compiti difensivi, non riesce a sprigionare il suo potenziale in attacco. La difesa appare spesso in difficoltà più di concentrazione che di tecnica. Col Toro, il gol del 2-1, nasce da un'ingenuità di Thiaw che permette a Sanabria di battere veloce la punizione verso Gineitis che, incredibilmente solo in area, ha tutto il tempo di calciare in rete puntando l'angolino. Problemi di attenzione che il Milan si porta avanti da molto tempo e che Conceicao, chiamato apposta per cercare di ravvivare un ambiente spento e troppo spesso demotivato, non ha evidentemente risolto.