Serie A, Torino-Milan 2-1: festa granata, rossoneri in crisi

Pronti via e il Torino si trova in vantaggio al 5' con un autogol "fantozziano" di Thiaw, colpito in pieno dalla sfera rinviata in maniera disastrosa da Maignan, uscito dall'area per provare a spazzare. Il Milan si sveglia al 21': Gimenez si libera al tiro al termine di una splendida azione confezionata da Joao Felix e Pulisic ma il destro del messicano viene disinnescato da Milinkovic-Savic, che riesce con istinto a spedire la sfera in angolo. Ancora Gimenez ha poco dopo un'altra ottima occasione ma non riesce a indirizzare in rete il perfetto cross di Pulisic. Al 32' calcio di rigore per il Milan: Pedersen devia col braccio altissimo il colpo di testa ravvicinato e per Sozza non ci sono dubbi. Dal dischetto va Pulisic che però si fa ipnotizzare da un ottimo intervento di Milinkovic-Savic: primo penalty sbagliato in carriera dall'americano. Passata la paura, il Toro va ad un passo dal raddoppio proprio con Pedersen che calcia a botta sicura dopo una mischia in area ma in questo caso Maignan è attento e respinge. Il portiere rossonero al 40' salva ancora il risultato superandosi sul sinistro preciso di Vlasic.