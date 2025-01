Milan, Conceiçao finisce ko dopo i festeggiamenti

Il Milan ha vinto l’ottava Supercoppa della sua storia battendo in rimonta prima la Juve in semifinale e poi l’Inter in finale e il grande protagonista del trionfo rossonero è Sergio Conceiçao. Il tecnico portoghese, arrivato solo pochi giorni prima della final fuor di Riad, si è presentato ai suoi nuovi tifosi nel migliore dei modi diventando l’allenatore del Milan che ha impiegato meno partite per vincere un trofeo nella storia del club (battuto Montella, 18 partite) e ha conquistato il popolo rossonero emozionandosi fino alle lacrime al triplice fischio e poi festeggiando in spogliatoio con tanto di sigaro sulle note di Danza Kuduru...