Milan, che spavento per Joao Felix: il fratello sviene in campo, ora sta bene

Attimi di grande paura domenica nel corso di Benfica B e Portimonense. Protagonista, suo malgrado, Hugo Felix, fratello minore del fantasista del Milan, Joao. Dopo uno scontro testa contro testa con Lucas Arajuo, il 21enne centrocampista offensivo ha perso conoscenza, è stato portato via in barella, protetto da un collare cervicale, ed è stato portato in ospedale per sottoporsi agli esami di screening (previsti dal protocollo) solo a scopo precauzionale, risultando in buone condizioni. Una volta passata la paura, Hugo Felix ha postato una Instagram Stories per tranquillizzare tutti. "Ho già fatto tutti gli esami e va tutto bene, è stato solo uno spavento! Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la preoccupazione - ha scritto -. Ora mi concentro sulla mia guarigione, che spero sarà rapida, e non vedo l'ora di aiutare la squadra domenica prossima! Grazie a tutti".