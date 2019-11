Milan, Castillejo: "Vincere a Parma per la svolta. Ibra? E' molto forte..."

Il Milan è pronto a riabbracciare Samu Castillejo, ormai guarito dal problema al flessore rimediato lo scorso 3 novembre nel match con il Milan: "Mi sento molto bene, sono pronto per Parma - dice in esclusiva a Sportmediaset -. Fare gol? Preferisco vincere che segnare, se poi deve finire in pareggio come l'anno scorso... Soprattutto ora che ci serve tanto una vittoria. Se a Parma faccio il gol decisivo, mi faccio moro (ride, ndr)". Milan, Castillejo: "Ibra un grande. Una vittoria per la svolta"

Il Milan, reduce da un solo punto nelle ultime tre partite, mercoledì sera si è ritrovato a cena in un ristorante in centro a Milano: "Ha offerto Pioli - racconta Castillejo sorridendo -. Può essere utile per unire il gruppo, sono cose che servono. Il rapporto con i veterani? Quando nello spogliatoio parlano noi li ascoltiamo, hanno grande esperienza come Biglia e Reina. Noi dobbiamo essere uniti e dare ancora di più, è l'unica via per uscire da questo momento".

A gennaio i rossoneri potrebbero ingaggiare Zlatan Ibrahimovic: "E' un giocatore molto forte, lo ha dimostrato in tutta la carriera e anche qui. Non so se arriverà ma è molto forte".