Milan, Calhanoglu prende tempo: "Non ho ancora deciso il mio futuro"

RINNOVI MILAN

Attesa per Donnarumma, risale Maignan

Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma potrebbero aver giocato l'ultima partita con la maglia del Milan a Bergamo. I due sono in scadenza di contratto con i rossoneri e ancora non hanno deciso se rinnovare. A uscire allo scoperto dopo la qualificazione in Champions League è stato il turco: "Non voglio parlare del mio futuro, ora sono concentrato sull'Europeo. Non ho ancora deciso, il Milan è speciale per me", le parole al portale turco Fotomac.

Parole vere quelle del numero 10 rossonero che sta ancora prendendo una decisione sul suo futuro con anche una ricca offerta del Qatar a farlo riflettere. Con il Milan l'intesa potrebbe arrivare sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2025.

Questione ancora tutta da decifrare anche quella di Gigio Donnarumma. Le lacrime dopo la fine del match con l'Atalanta manifestano l'intenzione di rimanere del numero 99, ma ancora non c'è l'accordo economico. Situazione spinosa per colpa di Mino Raiola che non molla di un centimetro. Anche per questo il Milan si sarebbe tutelato bloccando Maignan, fresco campione di Francia con il Lille. Secondo Calciomercato.com l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo per 15 milioni di euro più bonus.