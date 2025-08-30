Roma, Ziolkowski: "Zero aspettative, so difendere a 360°"

Idee chiare per Jan Ziolkowski che ha parlato ai canali ufficiali della Roma: "Non ho aspettative, solo di dare il massimo e vedere che risultati otterremo. Volevo la Roma, sono molto felice. Come caratteristiche so difendere a 360°, sia nel gioco aereo che a terra devo crescere fisicamente però, anche nella gestione della palla in fase offensiva. Il numero 24? È il mio preferito e magari un domani sarò io a ispirare qualcuno che dirà: ho scelto il 24 perché lo indossava Ziolkowski".