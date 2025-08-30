Lazio, Sarri: "Vogliamo il riscatto, a Como numeri da Serie C"

"La preparazione è stata normale, abbiamo lavorato di forza e per reparti. La voglia di riscatto deve essere forte, non vinciamo in casa da 6 mesi, deve essere enorme la voglia di dare una gioia ai tifosi". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona. "Contro il Como la prestazione è stata brutta a livello individuale e collettivo, va colpevolizzato l'atteggiamento nel collettivo. Non c'è uno più colpevole di altri, non sarà una discriminante. Mi fa piacere tornare all'Olimpico, quello che dobbiamo sentire è voler dare una gioia ai tifosi. Quello va oltre", ha aggiunto. "La mia esperienza alla Lazio non è mai stata di grande palleggio, quando parlo di come giocare non dico del modulo ma di come si sviluppa il gioco. Io a Como già nel primo tempo ho capito che potessimo far male solo attaccando la profondità. A Como abbiamo dei numeri che sotto tutti i punti di vista sono di Serie C. 66% dei passaggi riusciti per esempio, questo come paradosso mi dà pure fiducia, non possono essere i numeri nostri. Abbiamo perso per atteggiamento, volevamo pressare ma con . Detto che il Como forse ora può esserci superiori. Noi siamo rimasti a metà strada, il palleggio degli avversari così è stato esaltato", ha sottolineato Sarri.