Inzaghi, prima grana all'Al Hilal: Cancelo sostituito e furioso

Prima vittoria in campionato ma anche prima grana da risolvere per Simone Inzaghi all'Al Hilal: il tecnico italiano ha vinto 2-0 nella prima giornata della Saudi Super League contro l'Al Ryiad, ma ha dovuto fare i conti con la furia di Joao Cancelo, sostituito a pochi minuti dalla fine della partita e visibilmente contrariato per la scelta dell'allenatore.
Il portoghese ex Inter e Juve ha preso a calci e pugni la panchina e lanciato alcuni oggetti per terra, prima di essere avvicinato dallo stesso Inzaghi che ha provato a calmarlo. "Capisco la sua frustrazione, tutti i giocatori vogliono sempre giocare, ma gli ho parlato a fine match spiegandogli le ragioni della sostituizione", il chiarimento di Inzaghi al termine della partita.
