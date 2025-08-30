Inzaghi, prima grana all'Al Hilal: Cancelo sostituito e furioso

Il portoghese ex Inter e Juve ha preso a calci e pugni la panchina e lanciato alcuni oggetti per terra, prima di essere avvicinato dallo stesso Inzaghi che ha provato a calmarlo. "Capisco la sua frustrazione, tutti i giocatori vogliono sempre giocare, ma gli ho parlato a fine match spiegandogli le ragioni della sostituizione", il chiarimento di Inzaghi al termine della partita.