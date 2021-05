Milan, Calhanoglu posta il gol al Sassuolo: "Quando le persone parlano troppo..."

In casa Milan sono giorni di grande tensione. Domenica sera c’è la sfida alla Juve che può decidere la stagione, ma a tenere banco sono anche i temi legati al calciomercato. Sabato c’è stato il confronto tra i tifosi e Donnarumma prima della sfida al Benevento e oggi, mentre dalla Spagna arrivano le voci che danno Lucas Vazquez in arrivo a Milano, a far sentire la sua voce è stato Hakan Calhanoglu, che come Gigio è in scadenza a giugno e non ha ancora firmato il rinnovo.