Real, il futuro di Lucas Vazquez in bilico: As lo spinge verso il Milan

IN SPAGNA

Secondo il quotidiano spagnolo, sempre ben informato sulle vicende della Casa Blanca, l’esterno avrebbe detto no all’Atletico e per l’eventuale rinnovo ci sarebbe ampia distanza tra domanda e offerta

Tutte le trattative al momento sono “congelate” come ha detto Paolo Maldini e a casa Milan sono tutti concentrati sullo spareggio Champions di domenica sera contro la Juventus, ma la caccia a un nuovo esterno alto da schierare sulla fascia destra per la prossima stagione è già cominciata e dalla Spagna arrivano novità importanti circa il futuro di Lucas Vazquez, già da tempo finito nei radar dei rossoneri. Stando a quanto riporta As, quotidiano da sempre ben informato sulle vicende che riguardano il Real Madrid, la trattativa per il rinnovo dell'esterno spagnolo, 30 anni a luglio, sarebbe in alto mare e lui avrebbe rifiutato l’offerta dell’Atletico. Getty Images

“Se non rinnoverà il suo contratto col Real (che è in scadenza a giugno, ndr), il giocatore andrà quasi sicuramente al Milan” si legge nell’articolo di As, che spiega che l’esterno avrebbe detto all’Atletico perché troppo legato ai colori del Real. Proprio per questo la sua volontà sarebbe quella di restare con la camiseta blanca, ma la trattativa per il rinnovo sarebbe al momento in una fase di stallo. Il Real vuole abbassare il monte stipendi e avrebbe offerto uno stipendio ritoccato al ribasso al giocatore, che invece ha chiesto il 50% in più e vorrebbe portare il suo ingaggio a poco più di 5 milioni di euro per i prossimi quattro anni.

Una distanza molto ampia che il Milan, che avrebbe pronta un’offerta da 4 milioni l’anno, spera di sfruttare per portare il giocatore a Milano a parametro zero. Il profilo di Lucas Vazquez, abile nell'uno contro uno, dinamico e con grande capacità di sacrificio tattico, risponderebbe perfettamente all'identikit che cercano Frederic Massara e Paolo Maldini, che in passato ha già avuto più di un contatto con l'entourage del giocatore, ma oltre allo scoglio economico per il club rossonero c'è da temere anche la concorrenza di diversi top club europei come Manchester United, Bayern Monaco e Inter.