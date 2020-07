Milan, Calhanoglu: "Pioli è molto importante, io gioco per lui"

QUI MILAN

Il Milan post lockdown continua a volare e a segnare a raffica, con il 5-1 al Bologna blinda l'Europa League ma, come ormai sanno tutti, a fine stagione quasi sicuraente dirà addio a Stefano Pioli, vero artefice, insieme a Zlatan Ibrahimovic, della rinascita dei rossoneri. A tessere le lodi del tecnico ci ha pensato, a fine partita, Hakan Calhanoglu, uno degli uomini più in forma idella squadra n gol anche contro i rossoblù: "Io gioco per lui, è molto importante per tutti noi" le parole del turco. Milan-Bologna 5-1, le foto della partita Getty Images

"Pioli mi ha cambiato tanto come persona e come giocatore - ha continuato Calhanoglu - lui mi lascia giocare come voglio, libero, parla molto con me anche fuori dal campo. Posso dire che gioco anche per lui perchè il mister è una persona molto importate non solo per me ma per la squadra. Siamo tutti contenti di avere un allenatore come lui".

"Questo gruppo è da riconfermare - ha aggiunto - Non è facile giocare ogni due giorni. Le nostre gambe sono stanche, ma oggi abbiamo fatto vedere il nostro cuore e la nostra mentalità. Il Bologna gioca uomo contro uomo, ma noi abbiamo fatto pressing alto e abbiamo fatto tani gol. Abbiamo giocato da squadra".

BENNACER: "PRIMO GOL? PECCATO SENZA TIFOSI"

Un altro volto sorridente della serata dei rossoneri è quello di Ismael Bennacer, che col Bologna ha trovato la prima rete col Milan: "Sarebbe stato meglio coi tifosi, ma è importante lo stesso e ancora più importante è che abbiamo vinto. Aspettavo questo gol da un po', ma ora non devo mollare, voglio continuare ad aiutare la squadra e restare concentrato. Quest'anno sono cresciuto tanto, guardo lo schieramento prima di ricevere la palla, sto più vicino all'area quando attacchiamo e così posso anche fare gol".