Milan, Caldara si scalda per la Lazio

11/04/2019

Il Milan è di nuovo sotto indagine per il Fair play finanziario . La Uefa ha deferito la società rossonera perché non è riuscita a rispettare - si legge nel comunicato - il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione in corso e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018. Il Milan dovrà tornare di fronte all'organo giudicante europeo, ma stavolta verrà valutata pure l’ultima stagione, la 2017-2018, quella con oltre 200 milioni d'investimento sul mercato , che ha chiuso con un rosso di 126 milioni, e che fin qui era rimasta in sospeso. Secondo fonti interne al club, si tratta di un passaggio atteso quasi obbligato . Il periodo sotto indagine è quello relativo alla presidenza Yonghong Li. È un deferimento nuovo che non riguarda nè la decisione presa in estate che prevedeva l'esclusione dalle Coppe, nè quella del dicembre 2018 con la sanzione di 12 milioni di euro di multa e l’esclusione dall’Europa se nel 2021 non sarà raggiunto il pareggio di bilancio.

Ma adesso l'Europa che davvero interessa ai tifosi milanisti è quella che riguarda la prossima stagione, i rossoneri inseguono un posto ai gironi della prossima Champions League e per raggiungerlo sarà fondamentale la sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio. Gattuso lo sa bene, ha definito quella contro i biancocelesti "una finale" e per vincerla sta studiando una novità: secondo il Corriere dello Sport, infatti, contro la squadra di Inzaghi il tecnico rossonero starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Mattia Caldara, visto i problemi nelle ultime partite di Mateo Musacchio (come dimostra il fallo su Dybala).

Per il difensore ex Atalanta, arrivato in estate dalla Juve con un importante sforzo economico, sarebbe il debutto assoluto in Serie A in maglia rossonera, considerando che in questa stagione ha disputato solo novanta minuti in Europa League contro il Dudelange. Gattuso riflette, indeciso se rischiare, i tifosi sono curiosi, il momento di Caldara potrebbe finalmente essere arrivato, anche se è un dubbio che il tecnico si porterà dietro fino all'immediata vigilia del match.