Milan deferito dall'Uefa: non rispettato il Fpf nel triennio 2015/18

10/04/2019

Non arrivano buone notizie per il Milan, nel mirino dell'Uefa per quanto riguarda il Fair play finanziario. La Camera di Investigazione dell'Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha infatti comunicato la decisione di deferire il caso del club rossonero alla Camera Arbitrale CFCB poiché la società non è riuscita a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018.