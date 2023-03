Milan, Calabria "pesca" il Chelsea: "Meglio di no, Real o City mi piacerebbero"

© Getty Images

Anche Davide Calabria aspetta di sapere l'avversaria ai quarti di finale di Champions League. Il capitano del Milan, in attesa del sorteggio di domani, ha simulato l'urna di Nyon a Stasera c'è Cattelan pescando il Chelsea: "Speriamo di no visto che li abbiamo affrontati nei gironi e abbiamo perso...". C'è anche la possibilità di incontrare Inter o Napoli: "Il derby è sempre il derby. Però le italiane le incontriamo sempre, come ho detto al mister, perciò Real Madrid o City mi piacerebbe".