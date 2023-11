Milan, Calabria e Pioli portano a cena la squadra prima dell'Udinese

Dopo una settimana di delusioni e infortuni che è costata la vetta della classifica e ha messo in salita il girone di Champions, a due giorni dalla sfida con l'Udinese il Milan prova a ritrovare l'armonia e i risultati andando, giocatori e staff al completo, tutti a cena fuori in un ristorante di una delle classiche zone della movida della città. Un'idea che, come riporta Gazzetta.it, hanno avuto capitan Calabria e mister Pioli e un gesto molto significativo in un momento certo non facile per i rossoneri e pieno di critiche soprattutto per il tecnico. Il Milan quindi si ricompatta alla vigilia di un'altra settimana che potrebbe essere decisiva soprattutto per le sorti europee visto che martedì a San Siro arriverà il Psg dell'ex Donnarumma.