Milan, Brahim Diaz suona la carica: "Vogliamo vincere il derby"

L'INTERVISTA

Lo spagnolo: "Ho la personalità per vestire la numero 10"

di

Roberto Ciaparica

Al derby di sabato 5 febbraio manca ancora tanto, ma a Milanello non si può fare a meno di pensare a quella che per i tifosi rossoneri è la partita delle partite e per la squadra l'ultima spiaggia per sperare ancora nello scudetto. Tra i più carichi, voglioso di dimostrare coi fatti che nella sconfitta con lo Spezia e il pari con la Juve il Milan avrebbe mertitato molto di più, c'è sicuramente Brahim Diaz. Protagonista di una partenza sprint a inizio stagione, con tre reti nelle prime sei giornate, lo spagnolo ha poi dovuto fare i conti col Covid: "È stata dura, ho passato 12 giorni chiuso in casa, ma non voglio cercare scuse, ora posso tornare alla condizione migliore".

Getty Images

Nessuna scusa dunque per il numero dieci di Pioli, allenatore che al malagueno, in prestito dal Real, ha sempre dato fiducia: "Mi piace avere leadership e responsabilità, già giocare nel Milan è un orgoglio, vestire la 10 porta grande pressione ma io ho la personalità per indossarla e voglio fare grandi cose con questo numero sulle spalle".

Personalità e voglia di dimostrare sul campo il reale valore, suo e di un Milan che vuole il derby e non solo: "Ci sono ancora tante partite, ovviamente vogliamo vincere il derby e ce la metteremo tutta, ma per lo scudetto ci sono tante squadre. Noi ci proveremo fino alla fine".

Nel pomeriggio seduta di allenamento a Milanello, la prima per il nuovo arrivato l'attaccante serbo Lazetic, pronto ad apprendere dal contatto con l'idolo Ibrahimovic, per lo svedese escluse lesioni al tendine d'Achille si continuerà a valutare il lavoro giorno per giorno. In attesa del rientro di Kessie, vittima di un forte trauma costale in coppa d'Africa anche qui senza conseguenze serie. L'ivoriano tornerà entro lunedì a disposizione di Pioli.

Vedi anche inter Inter, la Curva Nord cambia idea: "Al derby tiferemo, ce lo ha chiesto la squadra"