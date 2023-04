Milan, Brahim Diaz sfida il Napoli: "Tenere la palla, loro non sono abituati senza..."

L'INTERVISTA

Il trequartista spagnolo sulla doppia sfida in Champions: "È importante il fatto che ci conosciamo, sarà una sfida equilibrata"

Archiviata la 29esima giornata di campionato è già tempo di pensare ai quarti di Champions League e al derby italiano tra Milan e Napoli (12 e 18 aprile). Della supersfida agli azzurri dominatori della Serie A ha parlato in un'intervista a Carlo Pellegatti per Starcasinò Brahim Diaz, grande protagonista della recente vittoria per 4-0 dei rossoneri al Maradona: "Tecnicamente sono forti, ma lo siamo anche noi - ha dichiarato lo spagnolo - È importante il fatto che ci conosciamo, sarà equilibrata come partita. Una qualità per metterli in difficoltà? Ce ne sono tante. Una è quella di avere il controllo della palla durante la partita perché non sono abituati a stare senza”.

Idee chiare e grande fiducia: “Quando ero piccolo era incredibile vedere una partita di Champions – ha dichiarato Diaz – Ora posso giocarla. E farlo in club storico come il Milan è molto bello. Se sono un giocatore da Champions? Sì, gioco al Milan. Tutti siamo giocatori da Champions ed è per questo che siamo tra le prime otto in Europa."

"Abbiamo meritato di essere qui: l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e quest’anno siamo tra le più forti d’Europa”, ha aggiunto il numero 10, che ha parlato anche di quanto è cresciuto in questi anni in rossonero: “Ho migliorato le mie caratteristiche. Sono cresciuto tanto qui e devo ancora crescere. Se devo scegliere un mio gol dico quello contro la Juventus, molto bello. Ma chi segna, segna. Io voglio solo aiutare la squadra a vincere".

Vedi anche Champions League Napoli: Osimhen forse, Simeone out contro il Milan