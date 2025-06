Europa League, stessa proprietà Lione: a rischio l'iscrizione del Crystal Palace

La partecipazione del Crystal Palace all'Europa League la prossima stagione è ancora incerta, dopo che lunedì la Uefa ha rinviato la decisione sui legami di proprietà tra il vincitore della FA Cup e il club francese Lione, tramite l'imprenditore americano John Textor. Entrambi i club si sono qualificati per l'Europa League per merito, con il Lione al sesto posto in Ligue 1. Tuttavia, sembrano aver violato le regole Uefa sulla proprietà di più club. Textor è proprietario del Lione e detiene una partecipazione del 43% nel Palace, con un'influenza limitata. Un caso complesso potrebbe risolversi a favore del Palace se la retrocessione forzata del Lione per persistenti difficoltà finanziarie venisse confermata.