Napoli: Osimhen forse, Simeone out contro il Milan

NAPOLI

Il giorno dopo la vittoria di Lecce, il nigeriano ha lavorato in palestra, terapie per l'argentino. Nei prossimi giorni gli esami strumentali

© Getty Images Osimhen forse, Simeone no. Questo il responso dal ritorno sul campo di allenamento del Napoli dopo la vittoria di Lecce in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan a San Siro in programma mercoledì alle 21. L'attaccante nigeriano ha effettuato lavoro individuale in palestra. "Siamo fiduciosi nel recuperarlo", ha detto il tecnico Spalletti nel dopo partita del Via del Mare. Una decisione definitiva sulla sua presenza nel primo atto della doppia sfida europea contro i rossoneri sarà presa solo dopo gli accertamenti della vigilia, che daranno il responso sullo stato della lesione dell'adduttore sinistro. Se è stata superata o meno.

Notizie meno buone dall'argentino, entrato in campo contro il Lecce al 22' della ripresa al posto di Raspadori e poi costretto a uscire dopo soli sedici minuti per un risentimento alla coscia destra: il Cholito ha effettuato terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà a esami strumentali, che chiariranno l'entità dell'infortunio e tempi di recupero. Contro il Milan è dunque out. La sensazione è che Osimhen proverà a stringere i denti: senza Simeone, a disposizione di Spalletti in attacco resta solo Raspadori.