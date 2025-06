Mondiale per Club: il Botafogo licenzia Paiva dopo ko col Palmeiras

Botafogo, campione in carica del Brasile e della Coppa Libertadores, ha annunciato a sorpresa il licenziamento del suo allenatore portoghese Renato Paiva dopo essere stato eliminato dal Palmeiras agli ottavi di finale del Mondiale per club. "Il Botafogo annuncia che Renato Paiva non è più l'allenatore della squadra principale", ha scritto sul suo profilo X il club di Rio de Janeiro, proprietà del magnate americano John Textor, precisando che questa decisione era stata annunciata a Paiva già domenica sera. "Il club ringrazia Paiva e i suoi assistenti per i servizi resi negli ultimi mesi, in particolare la storica vittoria contro il Paris Saint-Germain al mondiale dei club, e la qualificazione agli ottavi di finale della Libertadores e della Coppa del Brasile", ha aggiunto. Renato Paiva, ex giocatore del Toluca messicano, aveva preso le redini di una squadra alla deriva a febbraio dopo la partenza del connazionale Artur Jorge, architetto dalla panchina delle Coppe Libertadores e Brasileirão nel 2024. Nella fase a gironi della Coppa del Mondo dei club, il Botafogo ha sorpreso eliminando l'Atlético Madrid e qualificandosi per gli ottavi di finale con il Paris Saint-Germain, che ha battuto 1-0 in uno degli scontri del torneo. Il Botafogo ha detto addio agli ottavi di finale contro il Palmeiras, che ha vinto 1-0 nei tempi supplementari. Il club è attualmente ottavo del campionato brasiliano a sei punti dal leader, il Flamengo, mentre mancano ancora 27 partite. In agosto affronterà la Liga de Quito negli ottavi di finale della Copa Libertadores 2025.