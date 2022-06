Milan, Brahim Diaz da record: il primo under 23 a vincere Premier, Liga e Serie A

Lo scudetto vinto con il Milan è stato un orgoglio anche per Brahim Diaz, ma non una novità. Il trequartista spagnolo aveva già vinto il campionato con Manchester City e Real Madrid e pur non avendo disputato una stagione sopra le righe, spegnendosi alla distanza dopo un ottimo inizio, il tricolore vinto rappresenta un record per il giocatore. Diaz è infatti il primo calciatore Under 23 della storia a poter vantare il titolo di Serie A, Premier League e Liga in bacheca. Anche per questo il quotidiano spagnolo Marca ha voluto premiarlo dopo la conquista della "Triple Corona".

© Getty Images