Milan, Bonera: "Pioli contentissimo, vogliamo restare in alto il più possibile"

Daniele Bonera ha bagnato il suo esordio ufficiale su una panchina di Serie A con una vittoria importantissima, che rafforza la leadership in classifica del Milan: "È una vittoria importante, che ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta - ha detto l'ex difensore rossonero, alla guida della squadra al posto di Pioli - Scudetto? Mi sembra prematuro parlare di qualcosa che ci si aggiudica solo a maggio. Per ora siamo lì in alto e vogliamo restarci il più a lungo possibile, ma c'è ancora tanta strada da qui a fine campionato. Pioli? Era contentissimo, ha visto la squadra in video negli spogliatoi e ha fatto i complimenti a tutti".

Per quanto riguarda il paragone con gli avversari, Bonera non si sbilancia: "La Serie A ci ha insegnato a non sottovalutare mai nessuno. Il Napoli è una grande squadra e ce ne sono altre che sono state costruite per vincere lo scudetto. Noi, in tutta onestà, non siamo stati costruiti per questo obiettivo. Il nostro vantaggio può essere che pensiamo solo partita dopo partita".

In quest'ultimo anno, in ogni caso, il Milan è cresciuto notevolmente: "Noi siamo migliorati molto per quanto riguarda la preparazione durante la settimana, l'attenzione dei giocatori è sempre altissima e anche per questo guardiamo al futuro con grande fiducia. Abbiamo l'obbligo di migliorarci ancora, non quello di vincere. Non ce lo ha mai detto nessuno, neanche dalla società".

Un po' di sofferenza il Milan l'ha avuta dopo l'espulsione di Bakayoko, paradossalmente quando si è trovato in superiorità numerica: "Il Napoli ha tirato fuori una grande forza in dieci, le grandi squadre devono imparare a gestire meglio anche certi momenti".

Infine una battuta sull'infortunio di Ibrahimovic, sul quale naturalmente è presto per dare giudizi: "Nessuna indicazione su Ibra, vedremo nei prossimi giorni qual è l'entità. Sicuramente sembra un problema muscolare. Lui di certo non è solito uscire dal campo...".

