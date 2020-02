Milan, Boban attacca Gazidis "Unità d'intenti? Ci credevo..."

Se non è guerra, poco ci manca. Il Milan, almeno a livello dirigenziale, sembra essere diventato una polveriera. Dopo le dichiarazioni di Gazidis, che aveva fatto intendere come non ci fosse una divisione all'interno dei vertici rossoneri, ecco la risposta, a freddo e quindi ancora più pesante, di Zvonimir Boban. Il tutto mentre la squadra di Pioli sta provando a giocarsi un posto in Europa, se proprio non in Champions League. "Unità d'intenti? Ci credevo... Per il bene di tutti serve subito un incontro con Elliott", ha detto il Cfo milanista in un'intervista rilasciata ad Andrea Di Caro sulla Gazzetta dello Sport.