Milan, Boban: "Il derby è un'altra cosa. E quello del 6-0 fu pazzesco"

LE PAROLE

"Quando si spiega il calcio, si dice spesso che non ci sono parole per descrivere certi momenti e il derby è sicuramente uno di questi". È uno Zvonimir Boban diverso quello che viene fuori nell'intervista rilasciata alla app ufficiale del Milan. Un'intervista monotematica, con focus tutto sulla sfida con l'Inter. E il dirigente croato, che di stracittadine ne ha vissute parecchie da protagonista sul campo, da calciatore, si lascia andare alle emozioni.

"Se non lo hai giocato non lo capisci veramente e anche se lo hai giocato non riesci a descrivere la forza, la passione e anche la pressione che accompagna questa partita - dice Boban -. Poi se hai coraggio, se hai personalità, appena tocchi il primo pallone sparisce tutto. In altre partite devi cercare le motivazioni extra, in questa è quasi l’opposto: devi cercare di rilassarti perché altrimenti rischi di essere travolto dalle emozioni. E questo è un derby unico al mondo”.

Boban ricorda in particolare due derby: "Quello del 6-0 è stato pazzesco. Ci fu anche un 5-0 in Coppa Italia ma non è la stessa cosa. Abbiamo avuto anche delle sconfitte, ma le vittorie ti danno grande emozione, sono quelle che si vogliono sempre ricordare. Poi, personalmente, ricordo un gol abbastanza strano che ho fatto, ma divertente, rubando il tempo a Frey che era il portiere dell’Inter (partita finita 2-2, n.d.r.). Sono legato a quel gol perché è stato uno di quelli in cui ho dovuto pensare molto velocemente a come rubare il tempo agli avversari in maniera improvvisa, di esterno".

Da dirigente sarà il primo derby per Boban: "Sarà un'emozione diversa. Milano è una città che vive il derby in maniera pazzesca, ognuno lo vive. Anche chi non è interessato al calcio, quando c’è il derby, lo vive come se fosse innamorato del calcio da sempre e completamente. Da dirigente è diverso rispetto che da calciatore e sinceramente cerco di essere calmo e di vedere le cose con logica calcistica per migliorare tutti insieme".