Milan, bicchiere mezzo pieno: soffre, ma non affonda

L'ANALISI

I rossoneri escono dal derby con la consapevolezza di poter lottare fino in fondo per lo scudetto

Il bicchiere è mezzo pieno, per dirla alla Pioli, perché l'importante era non perderlo. Il Milan esce con un mezzo sorriso dal derby e con la consapevolezza di essere un gruppo solido, seppur ancora con qualche limite tecnico. In una serata difficile, in cui l'Inter ha avuto nettamente più occasioni, la squadra di Pioli ha saputo subire senza affondare. Un 1-1 che vale oro anche sul piano della classifica perché significa aver mantenuto la vetta con il Napoli e aver lasciato i cugini a -7.

Alla fine il Milan poteva anche vincerlo con il palo di Saelemaekers e l'occasione di Kessie, ma il rammarico si mischia alla realtà di aver giocato peggio per lunghi tratti del match. Rossoneri che faticavano a ripartire ed erano spesso imprecisi, ingabbiati dal pressing totale dei nerazzurri, più freschi e pimpanti anche sul piano fisico. La squadra di Pioli si è difesa e sicuramente è prevalsa la paura di perdere rispetto alla voglia di vincere. Sussulto solo nel finale con un forcing di dieci minuti che ha riacceso anche il pubblico rossonero di San Siro. Un pareggio giusto, alla fine, per quello che si è visto sul prato del Meazza.

Protagonisti per una notte sono stati i comprimari: da Tatarusanu a Krunic. Il primo ha tenuto in vita i suoi con la parata magistrale sul rigore di Lautaro Martinez, il secondo invece ha soffocato Brozovic marcandolo a uomo per tutta la partita. Anche questo vuol dire gruppo e Pioli ha per le mani una vera squadra. La strada per lo scudetto è ancora lunga, ma il Milan ha fatto capire agli avversari che batterlo non sarà facile. Intanto si gode due settimane di pausa per le Nazionali in vetta con il Napoli, la giusta posizione per recuperare le energie e prepararsi a un altro ciclo di partite importanti.